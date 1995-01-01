Направляющая Tilta Aluminum rod, 15 мм, длина 30 см, серебристая

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074331 Артикул : R15-300-S



Алюминиевая направляющая диаметром 15 мм, длина 30 см. Используется для крепления различных аксессуаров: моторов фокусировки, подставок для объективов, компендиумов, рукояток, плечевых упоров и так далее. Несколько направляющих можно соединить друг с другом с помощью специального соединительного винта Tilta Connection screw. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Алюминиевая направляющая диаметром 15 мм, длина 30 см. Используется для крепления различных аксессуаров: моторов фокусировки, подставок для объективов, компендиумов, рукояток, плечевых упоров и так далее. Несколько направляющих можно соединить друг с другом с помощью специального соединительного винта Tilta Connection screw. Продаются поштучно.

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