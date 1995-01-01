Направляющая Tilta Aluminum rod 19 мм, длина 25 см, черная

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074314 Артикул : R19-250-B



Направляющая диаметром 19 мм, длина 25 см. Направляющие такого диаметра обычно используются для создания большого «рига», то есть конструкции из плечевого упора, передних рукояток, клетки для камеры и других аксессуаров, поскольку они прочнее 15-мм направляющих и легко выдерживают большую нагрузку. Материал: алюминиевый сплав. Внутренняя резьба позволяет состыковать этот стержень с другими аналогичными c помощью винта Tilta Connection screw 19 мм. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Направляющая диаметром 19 мм, длина 25 см. Направляющие такого диаметра обычно используются для создания большого «рига», то есть конструкции из плечевого упора, передних рукояток, клетки для камеры и других аксессуаров, поскольку они прочнее 15-мм направляющих и легко выдерживают большую нагрузку. Материал: алюминиевый сплав. Внутренняя резьба позволяет состыковать этот стержень с другими аналогичными c помощью винта Tilta Connection screw 19 мм. Продаются поштучно.

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