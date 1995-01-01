Направляющая Tilta Aluminum rod, 15 мм, длина 10 см, черная
Код товара : УТ-00074324
Артикул : R15-100-B
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Алюминиевая направляющая диаметром 15 мм, длина 10 см. Используется для крепления различных аксессуаров: моторов фокусировки, подставок для объективов, компендиумов, рукояток, плечевых упоров и так далее. Несколько направляющих можно соединить друг с другом с помощью специального соединительного винта Tilta Connection screw.
Продаются поштучно.
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