Описание

Кольцевой хват Tilta Advanced Ring Grip создан специально для стабилизаторов DJI RS2 и RS3 Pro. Он обеспечивает комфортный и стабильный захват двумя руками, хват одной рукой для ношения и съемки с нижнего ракурса, а также дистанционное управление стабилизатором, камерой и объективом. Верхняя ручка берется от стабилизатора DJI. Хват выполнен из легкого и прочного карбонового волокна. Он состоит из верхней и нижней части, которые скрепляются друг с другом через рукоятки под правую и левую руку. Снизу предусмотрены откидные ножки, которые позволяют поставить хват с камерой на землю и дать отдых мышцам в перерывах между съемками. В разобранном виде вся конструкция не занимает много места, а сборка данного рига занимает буквально 1-2 минуты.

Дистанционное управление

На правой рукоятке расположен пульт с джойстиком, несколькими клавишами и диском для управления подвесом и камерой, на левой рукоятке – 2-канальный пульт управления follow focus моторами (два диска). Вы можете управлять 3 моторами одновременно, что позволяет вручную контролировать и фокус, и зум, и диафрагму: например, правая рукоятка будет отвечать за диафрагмирование, а левая за фокусировку и трансфокацию. Правая рукоятка совместима с моторами Tilta Nucleus и DJI Follow Focus Motor, левая – только с Tilta Nucleus (Nucleus Nano или Nucleus-M). Для работы беспроводного управления необходимо установить в каждую рукоятку по 1 аккумулятору типа 18650 (не входят в комплект). Каждая рукоятка оснащена 2 планками НАТО, на которые можно установить какие-либо аксессуары при необходимости. Для работы дистанционного управления в комплекте идет небольшой ресивер, который устанавливается непосредственно на подвес.

Питание

Верхняя и нижняя часть объединены между собой единым контуром питания: для работы стабилизатора достаточно стандартной батарейной рукоятки DJI, которая идет в базовом комплекте Ronin RS2 или RS3 Pro. Для питания дополнительных аксессуаров вы можете отдельно прибрести модуль Power Supply Module for Ring Grip (TGA-RG-PM), который устанавливается на верхнюю часть справа или слева от ручки (на фото можно видеть точки монтажа с контактными группами). Этот модуль оснащен выходами USB 5В и D-Tap 14.8В, а также гнездами, необходимыми для монтажа монитора, смартфона, видеолинка или какого-либо еще аксессуара.

Для обеспечения более длительного времени работы вы также можете отдельно приобрести площадку V-Mount Battery Plate или Gold Mount Battery Plate для аккумуляторов V-Mount и Gold Mount соответственно. Площадки устанавливаются на нижнюю дугу хвата в специальные точки с контактами справа или слева от стабилизатора.

Комплектация

Верхняя часть Ring Grip Part I（TGA-ARG-UP)

Нижняя часть Ring Grip Part II（TGA-ARG-DOWN)

Ресивер Wireless Control Receiver Module for RS 2 (TGA-WCR)

Рукоятка RS 2 Remote Control Handle for Advanced Ring Grip (TGA-ARG-RCH1)

Рукоятка Dual Channel Wireless Lens Control Handle for Advanced Ring Grip（TGA-ARG-WCH1)

Характеристики