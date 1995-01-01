Базовая площадка 15mm LWS Arca Manfrotto Dual Baseplate позволяет установить под клеткой две 15-мм направляющих для крепления таких аксессуаров как моторы follow focus, подпорки для объектива, компендиумы, плечевые упоры, передние ручки и так далее. Данная площадка интересна тем, что работает с площадками как стандарта Arca Swiss (они заводятся поперек), так и Manfrotto (они устанавливаются вдоль). Две подпружиненные шпильки не дают плохо закрепленной площадке упасть вместе с камерой. Саму базовую площадку можно установить на базу стандарта Tilta Dovetail Plate. В комплект также входит съемная площадка ARCA Manfrotto Dual Quick Release Plate (TA-LSR-DQRP-B).