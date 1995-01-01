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Светофильтр Tiffen UV Protector 67mm

Код товара:УТ-00055212
Артикул:67UVP

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Защитный ультрафиолетовый фильтр от Tiffen, США. Относится к бюджетной линейке: просветляющее покрытие однослойное (по одному слою с каждой стороны фильтра), светопропускаемость приблизительно 97%. Оправа из черненого алюминия, спереди присутствует резьба для крышки объектива или еще одного светофильтра.

По технологии ColorCore UV пленка располагается между двумя стеклами, которые затем полируются до достижения плоской поверхности, допустимое отклонение составляет 2.5 мкм. Затем фильтр убирается в оправу.

Ультрафиолетовые фильтры позволяют убрать синеватую дымку, вызываемую УФ-спектром солнечного света, которая наиболее заметна при съемке в горах и на море. Кроме того, ультрафиолетовые фильтры обычно используются в качестве защитных: они защищают переднюю линзу объектива от грязи, царапин и потертостей.