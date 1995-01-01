Диффузионный фильтр Tiffen Pro-Mist немного понижает контрастность изображения, а также создает ореолы вокруг источников света – эффект похожий на съемку в туман. Фильтр визуально разглаживает морщины и другие дефекты кожи (тени становятся менее глубокими, лица освещаются более равномерно), при этом он почти не оказывает влияния на резкость и детализацию изображения, в отличие от обычных софт-фильтров. Подобные фильтры ценятся в производстве кино, также могут применяться во многих сюжетах фотографии, включая пейзажи и портретную съемку.

От фильтров Black Pro-Mist отличаются тем, что первые практически не влияют на тени: черное остается черным, в то время как обычные Pro-Mist их немного подсвечивают. Число в названии фильтра обозначает степень выраженности его эффекта: от 1/16 (минимальный) до 5 (максимальный), наиболее популярными считаются 1/8, 1/4, 1/2.

В фильтрах Tiffen Pro-Mist не используется просветляющее покрытие, благодаря этому отсутствует какой-либо цветовой сдвиг изображения. Фильтры также легко чистятся, так как слой, создающий эффект, находится между двумя слоями прочного минерального стекла. Вы можете не переживать, что повредите покрытие при чистке.

Фильтры Tiffen производятся в США, г. Нью-Йорк.