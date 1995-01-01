Комплект из 3 фильтров нейтральной оптической плотности: ND 0.6 (2 ступени), ND 0.9 (3 ступени) и ND 1.2 (4 ступени). Фильтры можно комбинировать друг с другом для усиления эффекта. ND фильтры равномерно ограничивают световой поток во всем видимом спектре, что исключает сдвиг цветового баланса изображения. Использование ND фильтров позволяет продлить выдержку для размытия движения или шире открыть диафрагму для получения малой глубины резкости. Они наиболее часто применяются в пейзажной фотографии (включая городские пейзажи): длинные выдержки сглаживают рябь на воде, позволяют размыть пешеходов и уличный трафик, чтобы он не отвлекал внимание зрителя.

ND фильтры также применяются в портретной съемке под открытым небом: днем, когда света слишком много, они позволяют максимально открыть диафрагму для размытия фона. Наконец, эти фильтры часто используются при записи видео: продление выдержки делает движения в кадре более плавными и кинематографичными, устраняет эффект стробирования.

В комплекте: 3 светофильтра и защитный чехол.

Фильтры Tiffen до сих пор производятся в США, на острове Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк.