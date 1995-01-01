Светофильтры Black Pro-Mist от Tiffen создают эффект дымки или тумана: смягчают контраст, сглаживают морщины и дефекты кожи, создают светящиеся гало вокруг источников света в кадре. В отличие от обычных диффузных или софт-фильтров, использование Pro-Mist не сильно сказывается на детализации. Pro-Mist также не оказывают влияния на точность цветопередачи и тона кожи, но цвета становятся более приглушенными из-за снижения контраста. От оригинальных фильтров Pro-Mist серия Black Pro-Mist отличается большей деликатностью эффекта, меньшим высветлением темных областей. Данные фильтры очень ценятся в производстве кино, также могут применяться во многих сюжетах фотографии, включая пейзажи и портретную съемку.

Число в названии фильтра обозначает степень выраженности его эффекта. От 1/8 (минимальный) до 5 (максимальный).

В фильтрах Tiffen Black Pro-Mist не используется просветляющее покрытие, благодаря этому отсутствует какой-либо цветовой сдвиг при установке фильтра. Фильтры также легко чистятся, так как эффектный слой находится между двумя слоями прочного минерального стекла. Вы можете не переживать, что повредите покрытие при чистке (твердые частицы, такие как песок, все же лучше удалять потоком воздуха или струей воды).

Фильтры Tiffen производятся в США, г. Нью-Йорк.