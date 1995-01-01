Чехол-органайзер Thule Subterra PowerShuttle, черный
Код товара:УТ-00078718
Артикул:3204138
Товар не найден
Характеристики
Вес0.15 кг
Размеры внешние21 x 7 x 14.5 см
ЦветЧерный
Чехол для Аксессуаров
Материалнейлон
Описание
Дорожный чехол для электроники, позволяющий упорядочить и удобно транспортировать портативное зарядное устройство, шнуры и аксессуары. Удобно разместите портативное зарядное устройство, шнуры и аксессуары в различных надежных карманах или закрепите в эластичных петлях. Эффективно заряжайте устройства в дороге с помощью сквозного отверстия для шнура.
Между зарядками кабель питания удобно хранить в наружном накладном кармане. Изготовлен из прочных материалов с использованием мягкой подкладки и молний YKK для долгой службы и надежной защиты
Характеристики:
- Размеры: 21 x 7 x 14.5 см
- Вес: 0.15 кг
- Материал: нейлон