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Чехол-органайзер Thule Subterra PowerShuttle, черный

  • Subterra PowerShuttle, черный
  • Subterra PowerShuttle, черный
  • Subterra PowerShuttle, черный
  • Subterra PowerShuttle, черный
  • Subterra PowerShuttle, черный
  • Subterra PowerShuttle, черный
  • Subterra PowerShuttle, черный
  • Subterra PowerShuttle, черный
  • Subterra PowerShuttle, черный
  • Subterra PowerShuttle, черный
  • Subterra PowerShuttle, черный
Код товара:УТ-00078718
Артикул:3204138

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Дорожный чехол для электроники, позволяющий упорядочить и удобно транспортировать портативное зарядное устройство, шнуры и аксессуары. Удобно разместите портативное зарядное устройство, шнуры и аксессуары в различных надежных карманах или закрепите в эластичных петлях. Эффективно заряжайте устройства в дороге с помощью сквозного отверстия для шнура.

Между зарядками кабель питания удобно хранить в наружном накладном кармане. Изготовлен из прочных материалов с использованием мягкой подкладки и молний YKK для долгой службы и надежной защиты

Характеристики:

  • Размеры: 21 x 7 x 14.5 см
  • Вес: 0.15 кг
  • Материал: нейлон