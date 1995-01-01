Дорожный чехол для электроники, позволяющий упорядочить и удобно транспортировать портативное зарядное устройство, шнуры и аксессуары. Удобно разместите портативное зарядное устройство, шнуры и аксессуары в различных надежных карманах или закрепите в эластичных петлях. Эффективно заряжайте устройства в дороге с помощью сквозного отверстия для шнура.

Между зарядками кабель питания удобно хранить в наружном накладном кармане. Изготовлен из прочных материалов с использованием мягкой подкладки и молний YKK для долгой службы и надежной защиты

Характеристики: