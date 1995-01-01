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Сумка Thule Subterra 2, цвет: Dark Slate, 3L

  • Subterra 2, цвет: Dark Slate, 3L
  • Subterra 2, цвет: Dark Slate, 3L
  • Subterra 2, цвет: Dark Slate, 3L
  • Subterra 2, цвет: Dark Slate, 3L
  • Subterra 2, цвет: Dark Slate, 3L
  • Subterra 2, цвет: Dark Slate, 3L
  • Subterra 2, цвет: Dark Slate, 3L
  • Subterra 2, цвет: Dark Slate, 3L
  • Subterra 2, цвет: Dark Slate, 3L
  • Subterra 2, цвет: Dark Slate, 3L
  • Subterra 2, цвет: Dark Slate, 3L
  • Subterra 2, цвет: Dark Slate, 3L
  • Subterra 2, цвет: Dark Slate, 3L
  • Subterra 2, цвет: Dark Slate, 3L
  • Subterra 2, цвет: Dark Slate, 3L
Код товара:УТ-00078727
Артикул:3205067

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Сумка с одной лямкой Thule Subterra 2 можно использовать отдельно, в сочетании с другими сумками (например, в путешествиях) или как органайзер в другой, более крупной сумке. Культовые материалы и стильный минималистичный дизайн делают Thule Subterra идеальной моделью для современного путешественника.

В рюкзак с одной лямкой Thule Subterra можно аккуратно сложить вещи первой необходимости. Этот рюкзак пригодится вам и в повседневной жизни, и в путешествиях. Наш рюкзак с одной лямкой можно использовать отдельно или в сочетании с классическим рюкзаком, чтобы в путешествии вы могли быстро достать все необходимое. Кроме того, складной ремень позволяет использовать его как органайзер в более крупной сумке. Эту модель можно носить через плечо или на поясе.

В главном отделении на молнии предусмотрены долговечные накладные карманы с подкладкой Nylex для вещей первой необходимости, встроенный шнурок с брелоком для ключей, а также отделение PowerPocket для зарядки электроники прямо на ходу. Потайной карман на задней панели позволяет хранить близко к телу ценные вещи, например паспорт или бумажник. Долговечные молнии YKK и нейлон 800D с водостойким покрытием без фторуглеродов — химических веществ, которые могут нанести вред окружающей среде.

Характеристики:

  • Размеры: 32.5 x 11 x 15.5 см
  • Объем: 3 литра
  • Вес: 0.3 кг
  • Материал: нейлон / полиэстер 800 ден по стандарту bluesign