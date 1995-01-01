Гидратационная поясная сумка Thule Rail емкостью 4 л позволяет восполнять уровень жидкости в организме, не снижая темпа передвижения. С помощью запатентованной магнитной шланговой системы ReTrakt можно нащупать и заменить питьевой шланг, не отрывая глаз от тропинки. Емкость для воды объемом 1,5 л в комплекте.

Гидратационный шланг Thule ReTrakt с магнитной защелкой автоматически втягивается в сумку, благодаря чему вы можете освежиться, не отвлекаясь от дороги. Благодаря непревзойденной устойчивости и дышащим материалам наша гидратационная поясная сумка обеспечит вам комфорт на любой велопрогулке. Светоотражающие элементы и петли для крепления велосипедных фонариков на эту поясную сумку обеспечивают видимость в ночное время. Вы сможете без труда достать из сумки телефон одной рукой прямо во время езды, а во внутренние карманы сложить инструменты и еду. Эта гидратационная сумка станет вашим идеальным спутником на велопрогулках продолжительностью 1–3 часа.

Возможность одной рукой доставать из-за спины телефон из специального кармана жесткой формы с мягкой подкладкой. Повышенная стабильность и «дышащие» материалы обеспечат вам комфортную езду и уверенность на спусках. Во внутренние карманы можно аккуратно сложить инструменты и аксессуары одежды. Боковые карманы, из которых удобно доставать еду. В переднем клапане удобно хранить разные мелкие вещи. Оставайтесь видимыми благодаря отражающим деталям и петле для крепления фонарика.

Характеристики: