Чехол Thule Gauntlet 4 Sleeve 16 для MacBook Pro 16, черный
Код товара:УТ-00078721
Артикул:3204523
Товар не найден
Характеристики
Размеры внешние39 x 3 x 27.5 см
Размеры внутренние35.8 x 24.8 x 1.7 см
Вместимостьноутбук MacBook 16"
ЦветЧерный
Чехол дляНоутбуков
Материалполиуретан
Описание
Элегантный литой футляр для ноутбука MacBook Pro с диагональю экрана 16 и 15 дюймов или других ноутбуков, размеры которых не превышают 35,8 х 24,8 см /14,1 х 9,8 дюйма. Жесткая оболочка и усиленная защита углов для надежного хранения устройств, а «двустворчатый» дизайн позволяет использовать устройство, не вынимая его из чехла. Внутренняя поверхность с мягкой подкладкой защищает содержимое от ударов и царапин. Благодаря «двустворчатому» дизайну вы можете использовать свое устройство, не вынимая его из чехла.
Характеристики:
- Размеры: 39 x 3 x 27.5 см
- Отсек для ноутбука: 35.8 x 24.8 x 1.7 см
- Вес: 0.5 кг
- Материал: Полиуретан