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Чехол Thule Gauntlet 4 Sleeve 16 для MacBook Pro 16, черный

  • Gauntlet 4 Sleeve 16' для MacBook Pro 16'', черный
  • Gauntlet 4 Sleeve 16' для MacBook Pro 16'', черный
  • Gauntlet 4 Sleeve 16' для MacBook Pro 16'', черный
  • Gauntlet 4 Sleeve 16' для MacBook Pro 16'', черный
  • Gauntlet 4 Sleeve 16' для MacBook Pro 16'', черный
  • Gauntlet 4 Sleeve 16' для MacBook Pro 16'', черный
  • Gauntlet 4 Sleeve 16' для MacBook Pro 16'', черный
  • Gauntlet 4 Sleeve 16' для MacBook Pro 16'', черный
  • Gauntlet 4 Sleeve 16' для MacBook Pro 16'', черный
  • Gauntlet 4 Sleeve 16' для MacBook Pro 16'', черный
  • Gauntlet 4 Sleeve 16' для MacBook Pro 16'', черный
Код товара:УТ-00078721
Артикул:3204523

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Элегантный литой футляр для ноутбука MacBook Pro с диагональю экрана 16 и 15 дюймов или других ноутбуков, размеры которых не превышают 35,8 х 24,8 см /14,1 х 9,8 дюйма. Жесткая оболочка и усиленная защита углов для надежного хранения устройств, а «двустворчатый» дизайн позволяет использовать устройство, не вынимая его из чехла. Внутренняя поверхность с мягкой подкладкой защищает содержимое от ударов и царапин. Благодаря «двустворчатому» дизайну вы можете использовать свое устройство, не вынимая его из чехла.

Характеристики:

  • Размеры: 39 x 3 x 27.5 см
  • Отсек для ноутбука: 35.8 x 24.8 x 1.7 см
  • Вес: 0.5 кг
  • Материал: Полиуретан