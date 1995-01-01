Элегантный литой футляр для ноутбука MacBook Pro с диагональю экрана 16 и 15 дюймов или других ноутбуков, размеры которых не превышают 35,8 х 24,8 см /14,1 х 9,8 дюйма. Жесткая оболочка и усиленная защита углов для надежного хранения устройств, а «двустворчатый» дизайн позволяет использовать устройство, не вынимая его из чехла. Внутренняя поверхность с мягкой подкладкой защищает содержимое от ударов и царапин. Благодаря «двустворчатому» дизайну вы можете использовать свое устройство, не вынимая его из чехла.

Характеристики: