Городской рюкзак среднего размера для камеры и личных вещей: в нижнее отделение помещается фотоаппарат с 2-3 объективами (доступ осуществляется через боковой клапан). Защищенное отделение для камеры можно вытащить и переложить в другую сумку. Верхняя часть выполнена в форме ролл-топ (сворачивающийся верх) с магнитной застежкой, что позволяет при необходимости переносить достаточно объемные вещи. В отдельный карман у спинки помещается ноутбук с диагональю до 15.6" и планшет 10.5".

Регулируемый отсек для зеркального или беззеркального цифрового фотоаппарата с системой разделителей, основанной на принципе оригами

Молния сбоку позволяет легко достать камеру прямо на ходу

Съемное защитное отделение для фотоаппарата, которое можно оставить дома или переложить в другую сумку

Отдельный защищенный карман для ноутбука 16.6" и планшета 10.5"

В застегивающемся на молнию боковом кармане помещается бутылка воды или небольшой штатив

Мягкие задняя панель и наплечные ремни обеспечивают эргономичность и комфорт при ношении

Структурированное отделение с мягкой подкладкой гарантирует сохранность телефона, солнцезащитных очков и небольших ценных вещей

Получите удобный доступ к вещам в главном отделении с разных сторон с помощью дополнительных молний

Два небольших передних кармана для разных мелочей и документов

Петля для крепления рюкзака к чемодану на колесиках и его безопасной транспортировки

Яркая внутренняя отделка поможет легко найти все необходимое​

Габариты подходят под требования к ручной клади большинства авиакомпаний (за исключением лоукостеров)

Максимально протестировано

В Thule Test Center™ в Хиллерсторпе (Швеция) мы подвергаем наши изделия жесточайшим испытаниям. Все сумки Thule прошли суровые испытания, и мы можем гарантировать, что они долго вам прослужат. Наши чемоданы проходят через 50 тестов прежде, чем получить логотип Thule. Мы являемся партнерами системы bluesign® — международного стандарта, призванного снизить вредное воздействие текстильной промышленности на планету и человечество. Мы проводим строгие аудиторские проверки наших поставщиков, чтобы удостовериться в соблюдении ими прав человека, трудового права, техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.