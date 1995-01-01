Прочный рюкзак со сворачивающейся верхней частью, съемной сумкой для фотоаппарата и регулируемым объемом внутренних отделений для повседневного использования. Удобный боковой доступ к фотоаппарату и аксессуарам (крышка отсека для фотоаппарата, спрятанная в боковом отверстии, обеспечивает быстрый доступ к камере). Съемный контейнер для фотоаппарата имеет мягкую подкладку и его можно носить либо как наплечную сумку, либо как рюкзак на одной лямке для фотоаппарата. Рюкзак можно использовать как универсальный дорожный рюкзак как вместе с фотопринадлежностями, так и без них. Доступ к ноутбуку и полному набору фотопринадлежностей осуществляется через заднюю панель.

Молния внутреннего отсека полностью расстегивается и подворачивается в сетчатый карман, что позволяет целиком использовать объем отделения. Отделение для ноутбука с мягкой подкладкой подходит для размера экрана ПК 15,6", MacBook Pro 16" и планшетов с диагональю 11". Специальная панель позволяет легко прикрепить сумку к чемодану на колесиках. В разворачивающийся боковой карман можно класть штатив или большую бутылку с водой. Сворачивающаяся верхняя часть защищает содержимое и позволяет увеличивать объем, чтобы использовать его для хранения разнообразных предметов — от верхней одежды до штатива.

Удобный регулируемый наплечный ремень с мягкой подкладкой обеспечивает комфорт при переноске. Передние карманы с магнитной застежкой для безопасного хранения в большом сетчатом отделении. Нижний карман для аксессуаров имеет множество отделений для мелких предметов

Характеристики: