Рюкзак Thule Covert DSLR Backpack 24L, черный
Код товара:УТ-00078714
Артикул:3203906
Товар не найден
Характеристики
Тип рюкзакаС 2 лямками
Вес1,88 кг
Вместимость отсека для камерыКамера и 2-3 объектива / вспышки
Карман для электроники Ноутбук 15-16"
ОсобенностиИзвлекаемое отделение для камеры
Размеры внешние13,0 x 9,1 x 18,9 дюймов
Вместимостькамера с 2-3 объективами, ноутбук до 16", аксессуары
ЦветЧерный
Материалполиэстер
Страна производстваШвеция
Описание
Прочный и универсальный фоторюкзак 3 в 1 со съемной сумкой для фотоаппарата и полностью регулируемым объемом внутренних отсеков для различных областей применения. Боковой доступ к фотоаппарату и принадлежностям, полностью регулируемый объем внутренних отсеков, разворачивающиеся карманы и крепления для штатива с обеих сторон сумки.
Особенности:
- Удобный боковой доступ к фотоаппарату и аксессуарам (крышка отсека для фотоаппарата, спрятанная в боковом отверстии, обеспечивает быстрый доступ к камере)
- Съемный контейнер для фотоаппарата имеет мягкую подкладку и его можно носить либо как наплечную сумку, либо как рюкзак на одной лямке для фотоаппарата
- Рюкзак можно использовать как универсальный дорожный рюкзак как вместе с фотопринадлежностями, так и без них
- Доступ к ноутбуку и полному набору фотопринадлежностей осуществляется через заднюю панель
- Молния внутреннего отсека полностью расстегивается и подворачивается в сетчатый карман, что позволяет целиком использовать объем отделения
- Отделение для ноутбука с мягкой подкладкой подходит для ноутбуков с диагональю 14 дюймов, MacBook Pro с диагональю 16 дюймов и планшетов с диагональю 11 дюймов
- Специальная панель позволяет легко прикрепить сумку к чемодану на колесиках
- Разворачивающиеся карманы и крепления для штатива с обеих сторон сумки
- Удобный регулируемый наплечный ремень с мягкой подкладкой обеспечивает комфорт при переноске
- Передний карман на молнии с множеством отделений для мелких предметов
- Молния в верхней части и широко открывающееся главное отделение обеспечивают удобный доступ к вещам
- Ремешки для крепления к поясному ремню можно подвернуть и спрятать, если они не используются
Характеристики:
- Размеры: 13,0 x 9,1 x 18,9 дюймов
- Отсек для ноутбука: 15,2 x 10,4 x 1,2 дюйма
- Вес: 1,88 кг
- Материал: Полиэстер