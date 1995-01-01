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Рюкзак Thule Covert DSLR Backpack 24L, черный

  • Covert DSLR Backpack 24L, черный
  • Covert DSLR Backpack 24L, черный
  • Covert DSLR Backpack 24L, черный
  • Covert DSLR Backpack 24L, черный
  • Covert DSLR Backpack 24L, черный
  • Covert DSLR Backpack 24L, черный
  • Covert DSLR Backpack 24L, черный
  • Covert DSLR Backpack 24L, черный
  • Covert DSLR Backpack 24L, черный
  • Covert DSLR Backpack 24L, черный
  • Covert DSLR Backpack 24L, черный
Код товара:УТ-00078714
Артикул:3203906

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Прочный и универсальный фоторюкзак 3 в 1 со съемной сумкой для фотоаппарата и полностью регулируемым объемом внутренних отсеков для различных областей применения. Боковой доступ к фотоаппарату и принадлежностям, полностью регулируемый объем внутренних отсеков, разворачивающиеся карманы и крепления для штатива с обеих сторон сумки.

Особенности:

  • Удобный боковой доступ к фотоаппарату и аксессуарам (крышка отсека для фотоаппарата, спрятанная в боковом отверстии, обеспечивает быстрый доступ к камере)
  • Съемный контейнер для фотоаппарата имеет мягкую подкладку и его можно носить либо как наплечную сумку, либо как рюкзак на одной лямке для фотоаппарата
  • Рюкзак можно использовать как универсальный дорожный рюкзак как вместе с фотопринадлежностями, так и без них
  • Доступ к ноутбуку и полному набору фотопринадлежностей осуществляется через заднюю панель
  • Молния внутреннего отсека полностью расстегивается и подворачивается в сетчатый карман, что позволяет целиком использовать объем отделения
  • Отделение для ноутбука с мягкой подкладкой подходит для ноутбуков с диагональю 14 дюймов, MacBook Pro с диагональю 16 дюймов и планшетов с диагональю 11 дюймов
  • Специальная панель позволяет легко прикрепить сумку к чемодану на колесиках
  • Разворачивающиеся карманы и крепления для штатива с обеих сторон сумки
  • Удобный регулируемый наплечный ремень с мягкой подкладкой обеспечивает комфорт при переноске
  • Передний карман на молнии с множеством отделений для мелких предметов
  • Молния в верхней части и широко открывающееся главное отделение обеспечивают удобный доступ к вещам
  • Ремешки для крепления к поясному ремню можно подвернуть и спрятать, если они не используются

Характеристики:

  • Размеры: 13,0 x 9,1 x 18,9 дюймов
  • Отсек для ноутбука: 15,2 x 10,4 x 1,2 дюйма
  • Вес: 1,88 кг
  • Материал: Полиэстер