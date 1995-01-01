Рюкзак Thule Covert DSLR Backpack 24L, черный

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Код товара: УТ-00078714 Артикул: 3203906 Код товара: УТ-00078714 Артикул: 3203906 Тип рюкзака С 2 лямками Вес 1,88 кг Вместимость отсека для камеры Камера и 2-3 объектива / вспышки Карман для электроники Ноутбук 15-16" Особенности Извлекаемое отделение для камеры Размеры внешние 13,0 x 9,1 x 18,9 дюймов Вместимость камера с 2-3 объективами, ноутбук до 16", аксессуары Цвет Черный Материал полиэстер Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Тип рюкзака С 2 лямками Вес 1,88 кг Вместимость отсека для камеры Камера и 2-3 объектива / вспышки Карман для электроники Ноутбук 15-16" Особенности Извлекаемое отделение для камеры Размеры внешние 13,0 x 9,1 x 18,9 дюймов Вместимость камера с 2-3 объективами, ноутбук до 16", аксессуары Цвет Черный Материал полиэстер Страна производства Швеция Описание Прочный и универсальный фоторюкзак 3 в 1 со съемной сумкой для фотоаппарата и полностью регулируемым объемом внутренних отсеков для различных областей применения. Боковой доступ к фотоаппарату и принадлежностям, полностью регулируемый объем внутренних отсеков, разворачивающиеся карманы и крепления для штатива с обеих сторон сумки. Особенности: Удобный боковой доступ к фотоаппарату и аксессуарам (крышка отсека для фотоаппарата, спрятанная в боковом отверстии, обеспечивает быстрый доступ к камере)

Съемный контейнер для фотоаппарата имеет мягкую подкладку и его можно носить либо как наплечную сумку, либо как рюкзак на одной лямке для фотоаппарата

Рюкзак можно использовать как универсальный дорожный рюкзак как вместе с фотопринадлежностями, так и без них

Доступ к ноутбуку и полному набору фотопринадлежностей осуществляется через заднюю панель

Молния внутреннего отсека полностью расстегивается и подворачивается в сетчатый карман, что позволяет целиком использовать объем отделения

Отделение для ноутбука с мягкой подкладкой подходит для ноутбуков с диагональю 14 дюймов, MacBook Pro с диагональю 16 дюймов и планшетов с диагональю 11 дюймов

Специальная панель позволяет легко прикрепить сумку к чемодану на колесиках

Разворачивающиеся карманы и крепления для штатива с обеих сторон сумки

Удобный регулируемый наплечный ремень с мягкой подкладкой обеспечивает комфорт при переноске

Передний карман на молнии с множеством отделений для мелких предметов

Молния в верхней части и широко открывающееся главное отделение обеспечивают удобный доступ к вещам

Ремешки для крепления к поясному ремню можно подвернуть и спрятать, если они не используются Характеристики: Размеры: 13,0 x 9,1 x 18,9 дюймов

Отсек для ноутбука: 15,2 x 10,4 x 1,2 дюйма

Вес: 1,88 кг

Материал: Полиэстер Видео Наш обзор

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