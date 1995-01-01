Сумка Thule Compression Packing Cube Small, белая
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Характеристики
Описание
Прочная компрессионная молния позволяет удалить лишний воздух между вещами, чтобы взять с собой больше одежды. Благодаря полупрозрачной ткани можно видеть, что находится в закрытом отделении. Совместимость с багажными сумками и чемоданами любых размеров и производителей (в ручную кладь помещается 4 сумки малого размера или 2 маленьких и 1 средняя сумка). Идеально использовать для нижнего белья, носков и футболок (рекомендуем скатывать вещи в виде рулона — при этом экономится место и вещи не так сильно мнутся).
Прочный нейлоновый материал рипстоп плотностью 100 ден, утвержденный согласно стандарту "bluesign" и оказывающий минимальное воздействие на окружающую среду, обладает водоотталкивающими свойствами и обеспечивает эксплуатацию изделия в течение многих лет. Благодаря тканой ручке сумку легко носить и вешать. Высококачественные молнии YKK способствуют длительной эксплуатации.
Характеристики:
- Размеры в сложенном виде: 25 x 18 x 3 см
- Размеры в разложенном виде: 26 x 18 x 11 см
- Вес: 0.08 кг
- Цвет: Белый
- Материал: Нейлон