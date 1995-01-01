Комплект включает один маленький и один средний чехол Thule Compression Packing Cube. Прочная компрессионная молния YKK позволяет удалить лишний воздух между вещами, чтобы одежда занимала меньше места в багаже. Благодаря полупрозрачной ткани можно eвидеть, что находится в закрытом чехле, не открывая его. Чехлы малого размера идеальны для хранения носков, нижнего белья и футболок, а среднего размера — для размещения джинсов, брюк, рубашек, тонких курток-ветровок.

Прочный нейлон «рип-стоп» плотностью 100D, соответствующий экологическому стандарту bluesign® и оказывающий минимальное воздействие на окружающую среду, обладает водоотталкивающими свойствами и обеспечивает эксплуатацию изделия в течение многих лет. Благодаря тканой ручке сумку легко носить и вешать на крючок. Размер комплекта соответствует чемодану или рюкзаку размера ручной клади, при этом еще остается дополнительное место. Высококачественные молнии YKK способствуют длительной эксплуатации.

Размеры изделия: