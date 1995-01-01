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Сумка Thule Compression Packing Cube Medium, цвет: Pond Gray

  • Compression Packing Cube Medium, цвет: Pond Gray
  • Compression Packing Cube Medium, цвет: Pond Gray
  • Compression Packing Cube Medium, цвет: Pond Gray
  • Compression Packing Cube Medium, цвет: Pond Gray
  • Compression Packing Cube Medium, цвет: Pond Gray
  • Compression Packing Cube Medium, цвет: Pond Gray
  • Compression Packing Cube Medium, цвет: Pond Gray
  • Compression Packing Cube Medium, цвет: Pond Gray
  • Compression Packing Cube Medium, цвет: Pond Gray
  • Compression Packing Cube Medium, цвет: Pond Gray
  • Compression Packing Cube Medium, цвет: Pond Gray
Код товара:УТ-00078731
Артикул:3205116

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Прочная компрессионная молния позволяет удалить лишний воздух между вещами, чтобы взять с собой больше одежды. Благодаря полупрозрачной ткани можно видеть, что находится в закрытом отделении. Совместимость с багажными сумками и чемоданами любых размеров и производителей (в ручную кладь помещается 2 сумки среднего размера или 1 средняя и 2 маленьких сумки). Удобно использовать для брюк, рубашек и верхнего трикотажа (рекомендуем скатывать вещи в виде рулона — при этом экономится место и вещи не так сильно мнутся).

Прочный нейлоновый материал рипстоп плотностью 100 ден, утвержденный согласно стандарту "bluesign" и оказывающий минимальное воздействие на окружающую среду, обладает водоотталкивающими свойствами и обеспечивает эксплуатацию изделия в течение многих лет. Благодаря тканой ручке сумку легко носить и вешать. Высококачественные молнии YKK способствуют длительной эксплуатации.

Характеристики:

  • Размеры в сложенном виде: 34 x 23 x 3 см
  • Размеры в разложенном виде: 36 x 25 x 15 см
  • Вес: 0.13 кг
  • Цвет: Pond Gray
  • Материал: Нейлон