Прочная полупрозрачная сумка помогает поддерживать порядок при каждой поездке благодаря упаковке чистых и грязных вещей по разным отделениям. Разделитель из термополиуретана, утвержденного согласно стандарту "bluesign", легко вытирается и предотвращает проникновение запаха, грязи и влаги из одного отделения в другой. Храните вещи в соответствии с вашими меняющимися потребностями с помощью разделителя, который свободно перемещается, позволяя создавать отсеки разных или одинаковых размеров.

Прочный нейлоновый материал рипстоп плотностью 100 ден, утвержденный согласно стандарту "bluesign" и оказывающий минимальное воздействие на окружающую среду, обладает водоотталкивающими свойствами и обеспечивает эксплуатацию изделия в течение многих лет. Благодаря тканой ручке сумку легко носить и вешать. Высококачественные молнии YKK способствуют длительной эксплуатации. Благодаря полупрозрачной ткани можно видеть, что находится в закрытом отделении.

Характеристики: