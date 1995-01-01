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Сумка Thule Clean/Dirty Packing Cube, белый

  • Clean/Dirty Packing Cube, белый
  • Clean/Dirty Packing Cube, белый
  • Clean/Dirty Packing Cube, белый
  • Clean/Dirty Packing Cube, белый
  • Clean/Dirty Packing Cube, белый
  • Clean/Dirty Packing Cube, белый
  • Clean/Dirty Packing Cube, белый
  • Clean/Dirty Packing Cube, белый
  • Clean/Dirty Packing Cube, белый
Код товара:УТ-00078724
Артикул:3204861

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Прочная полупрозрачная сумка помогает поддерживать порядок при каждой поездке благодаря упаковке чистых и грязных вещей по разным отделениям. Разделитель из термополиуретана, утвержденного согласно стандарту "bluesign", легко вытирается и предотвращает проникновение запаха, грязи и влаги из одного отделения в другой. Храните вещи в соответствии с вашими меняющимися потребностями с помощью разделителя, который свободно перемещается, позволяя создавать отсеки разных или одинаковых размеров.

Прочный нейлоновый материал рипстоп плотностью 100 ден, утвержденный согласно стандарту "bluesign" и оказывающий минимальное воздействие на окружающую среду, обладает водоотталкивающими свойствами и обеспечивает эксплуатацию изделия в течение многих лет. Благодаря тканой ручке сумку легко носить и вешать. Высококачественные молнии YKK способствуют длительной эксплуатации. Благодаря полупрозрачной ткани можно видеть, что находится в закрытом отделении.

Характеристики:

  • Размеры: 34 х 24 х 15 см
  • Вес: 0.18 кг
  • Цвет: Белый
  • Материал: Нейлон