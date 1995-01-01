Универсальный рюкзак для зеркального или беззеркального фотоаппарата с 4-5 объективами среднего размера. Длиннофокусные объективы типа 70-200/2.8 размещаются отдельно от камеры, 24-70/2.8 или 85/1.4 – вместе с камерой. Широкий боковой люк позволяет быстро достать камеру, чтобы поймать кадр. В отдельном отсеке у спинки размещается ноутбук до 16" и большой планшет. Сверху оставлено достаточно большое пространство для мелких аксессуаров (зарядные устройства, аккумуляторы, мониторные наушники, светофильтры, одежда), сбоку – открытый карман для бутылки воды или небольшого штатива. Спереди имеется еще один неглубокий карман для документов и личных вещей.

Лямки с мягкой подкладкой и воздухопроницаемая сетчатая задняя панель обеспечивают комфорт при переноске.

Широкий поясной ремень стабилизирует положение рюкзака при активном движении (например, езда на велосипеде).

Поясной ремень является съемным. В нем также предусмотрены небольшие карманы на молнии для разных мелочей.

Нагрудный ремень стягивает лямки для их оптимального расположения при длительной ходьбе.

Размеры рюкзака позволяют провозить его как личную кладь в большинстве авиакомпаний (за исключением лоукостеров)

Максимально протестировано

Все сумки Thule прошли суровые испытания в Thule Test Center™ в Хиллерсторпе (Швеция), и мы можем гарантировать, что они долго вам прослужат. Наши чемоданы проходят через 50 тестов прежде, чем получить логотип Thule. Мы являемся партнерами системы bluesign® — международного стандарта, призванного снизить вредное воздействие текстильной промышленности на планету и человечество. Мы проводим строгие аудиторские проверки наших поставщиков, чтобы удостовериться в соблюдении ими прав человека, трудового права, техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.

Характеристики