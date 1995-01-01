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Сумка Thule Aion Sling Bag, цвет Nutria

  • Aion Sling Bag, цвет Nutria
  • Aion Sling Bag, цвет Nutria
  • Aion Sling Bag, цвет Nutria
  • Aion Sling Bag, цвет Nutria
  • Aion Sling Bag, цвет Nutria
  • Aion Sling Bag, цвет Nutria
  • Aion Sling Bag, цвет Nutria
  • Aion Sling Bag, цвет Nutria
  • Aion Sling Bag, цвет Nutria
Код товара:УТ-00080209
Артикул:3204728

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Thule Aion Sling Bag – компактная сумка, которую можно носить на поясе или через плечо. Хорошо подходит для небольших повседневных вещей: телефона, ключей, паспорта, наличных денег и так далее. Благодаря внутренним разделителям и карману на молнии ваши вещи всегда будут в идеальном порядке, и даже для ключей предусмотрен специальный шнурок с брелоком. В путешествиях внешний потайной карман надежно защитит ваши ценные вещи. В сочетании с рюкзаками Thule Aion этот слинг можно использовать как поясной ремень.

Изделия из прочных переработанных материалов, прошедшие сертификацию Bluesign®
Ткань каркаса, подкладка и сетка на 100% изготовлены из вторично переработанного материала. Прочная и долговечная прорезиненная ткань со временем становится только крепче, а водостойкое покрытие не содержит токсичных фторуглеродов. Все изделия Thule Aion прошли сертификацию Bluesign®, что гарантирует защиту сотрудников, потребителей и окружающей среды.

Особенности

  • Металлическая застежка премиум-класса позволяет быстро снять рюкзак
  • Водонепроницаемая молния и верх из прорезиненной ткани защитят ваши вещи в непогоду
  • В потайном защищенном внешнем кармане можно хранить документы, деньги и другие ценные вещи

Характеристики

  • Размеры: 25 x 8 x 11 см
  • Объем: 2 литра
  • Вес: 0.18 кг
  • Материал: прорезиненный полиэстер P600
  • Цвет: Nutria
  • Номер модели: 3204728