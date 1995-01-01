Thule Aion Sling Bag – компактная сумка, которую можно носить на поясе или через плечо. Хорошо подходит для небольших повседневных вещей: телефона, ключей, паспорта, наличных денег и так далее. Благодаря внутренним разделителям и карману на молнии ваши вещи всегда будут в идеальном порядке, и даже для ключей предусмотрен специальный шнурок с брелоком. В путешествиях внешний потайной карман надежно защитит ваши ценные вещи. В сочетании с рюкзаками Thule Aion этот слинг можно использовать как поясной ремень.

Изделия из прочных переработанных материалов, прошедшие сертификацию Bluesign®

Ткань каркаса, подкладка и сетка на 100% изготовлены из вторично переработанного материала. Прочная и долговечная прорезиненная ткань со временем становится только крепче, а водостойкое покрытие не содержит токсичных фторуглеродов. Все изделия Thule Aion прошли сертификацию Bluesign®, что гарантирует защиту сотрудников, потребителей и окружающей среды.

Особенности

Металлическая застежка премиум-класса позволяет быстро снять рюкзак

Водонепроницаемая молния и верх из прорезиненной ткани защитят ваши вещи в непогоду

В потайном защищенном внешнем кармане можно хранить документы, деньги и другие ценные вещи

Характеристики