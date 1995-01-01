SpeedTop Crossbody 15 – небольшая, компактная сумка для основного набора фототехники. Она вмещает зеркальный или беззеркальный фотоаппарат (без батарейной ручки) с установленным объективом до 24-70/2.8 + 2 объектива (вплоть до 70-200/2.8 отдельно от камеры) или объектив и вспышку. Мелкие аксессуары (запасные батарейки, карты памяти, чистящие средства) размещаются в 2 полупрозрачных карманчиках на верхней крышке. Также предусмотрен отдельный внутренний карман для телефона. Снаружи по бокам есть 2 открытых кармана, в которые можно положить бутылку воды или, например, вспышку.

Отличительной особенностью серии SpeedTop Crossbody является механизм закрывания: мощные неодимовые магниты* удержат верхний клапан, даже если перевернуть сумку и потрясти ее (с техникой внутри). Магнитный замок работает быстро и бесшумно, что может быть важно для съемки на мероприятиях, в особенности в театрах или церквях. А для дополнительной безопасности в общественных местах сумку можно закрыть на малозаметный крючок.

Плотная подкладка надежно защищает технику от случайных ударов, а довольно тонкий профиль сумки (толщина 14 см) облегчает перемещения в многолюдных местах. Сумка выполнена из двухцветного, устойчивого к истиранию нейлона Cordura 550D c водоотталкивающей DWR пропиткой и подкладкой из полиуретана, которая не пропускает влагу дальше верхнего слоя ткани. При попадании под сильный дождь сумку можно закрыть нейлоновым дождевиком (в комплекте). С тыльной стороны сумки предусмотрена дополнительная смягчающая подушка, которая не дает тяжелой технике бить по телу во время активного движения. Дно сумки выполнено из плотного тарпаулина: при загрязнении оно легко очищается влажной тканью.

Для ношения имеется плечевой ремень с широкой и мягкой накладкой (несъемный). Он легко и быстро регулируется по длине с помощью специальных скользящих пряжек, одна и которых всегда будет располагаться в области груди: сумку можно быстро подтянуть или, наоборот, освободить. Также предусмотрены 2 верхних ручки (одну из них можно убрать) и широкая проушина для ношения на поясном ремне.

Как и все сумки и рюкзаки Think Tank, SpeedTop Crossbody обладает прекрасной износостойкостью: используются современные прочные материалы, швы выполнены трехслойными нейлоновыми нитками (3-ply bonded nylon thread) – эта покупка прослужит вам годы, если не десятилетия.

* Обратите внимание: неодимовые магниты могут быть опасны для людей, использующих кардиостимуляторы.

Характеристики