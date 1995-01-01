Think Tank Retrospective Backpack 15 – среднеразмерный фоторюкзак, выполненный в классическом стиле. Общий полезный объем основного отделения составляет 15 литров, что позволяет разместить внутри, к примеру, полнокадровую зеркальную камера с объективом типа 70-200/2.8 (бленда в боевом положении), еще 2-3 объектива среднего размера (24-70/2.8, 16-35/2.8, 85/1.4) и вспышку. Отдельный внутренний карман предназначен для 15" ноутбука.

Доступ к технике осуществляется двумя способами: через верх, что в особенности удобно при использовании больших телеобъективов, или через спинку, что позволяет аккуратно разложить всю технику по своим местам и не опасаться уличных краж. Доступ через верх закрывается классическим клапаном на 2 металлических застежках. Его можно дополнительно закрыть на молнию, чтобы надежнее защитить технику от дождя и пыли.

Внутреннее пространство организуется с помощью 2 длинных и 9 коротких разделителей на липучках-велкро, благодаря чему можно разместить очень много небольших предметов, каждый в свою ячейку, чтобы они не терлись и не бились друг о друга во время ношения. Стенки с мягким внутренним наполнителем защищают технику от случайных ударов.

Спереди имеется довольно большой карман для личных вещей: документов, еды (снеков), телефона, бумажника и так далее, максимальная емкость кармана – 5 литров. Снаружи по бокам можно разместить туристический штатив и большую бутылку воды: для этого предусмотрены широкие открытые карманы, которые можно затянуть отдельными ремешками, чтобы лучше зафиксировать содержимое. Сверху и по бокам имеются широкие ручки: всего их 3. Это удобно как для ношения рюкзака в руке (например, в общественном транспорте), так и для укладывания на верхние багажные полки. Боковые ручки можно также использовать как точки крепления для навесных чехлов Think Tank Belt Pouches.

Спинка мягкая, с дышащей сетчатой подушкой и дополнительным выступом в области поясницы, есть съемный поясной ремень (пригодится для плотной фиксации рюкзака, например, во время езды на велосипеде), нагрудная лямочная стяжка регулируется по высоте, сами лямки выполняются с внутренним уплотнителем, что делает их мягкими.

Рюкзак сшит из плотного 100% натурального промытого песком хлопка с водонепроницаемой подкладкой из полиуретана и внешней водоотталкивающей пропиткой. Обработка песком придает ткани приятную мягкость. Также используется фурнитура из латуни, элементы из натуральной кожи, высокопрочные нейлоновые нитки тройного плетения. В комплект входит чехол-дождевик и пара ремней для крепления штатива.

Think Tank Retrospective Backpack 15 – красивый и функциональный рюкзак, который может использоваться как вместе с камерой, так и для повседневного ношения. Организуйте отдельные ячейки для разных вещей или полностью извлеките все разделители, чтобы внутри было больше места.

Характеристики