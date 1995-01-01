Рюкзак для фототехники, предназначенный для тех, кто часто путешествует самолетами. Airport Commuter по габаритам вписывается в «ручную кладь» у большинства авиакомпаний. Рюкзак вмещает зеркальную камеру с батарейной ручкой (установленную вертикально), а также набор объективов (вплоть до 400mm f/2.8), ноутбук с диагональю до 15" и 10-дюймовый планшет (такой как Apple iPad). Ноутбук и планшет располагаются в переднем отделении, фототехника - ближе к спинке. Оба отделения закрываются на двойную молнию YKK RC Fuse с возможностью закрытия на навесной замок.

Спереди также имеется небольшой карман с органайзером под канцелярские принадлежности, визитки, документы и тому подобное. Эластичный карман сбоку позволяет разместит в нем бутылку воды или ноги штатива.

Поскольку вместе с полным набором техники рюкзак будет очень тяжел, здесь предусмотрена анатомическая вентилируемая спинка с вырезом между лопатками и отдельной поясничной подушкой. В комплекте идет съемный поясничный ремень, который можно заменить на разгрузочные ремни Think Tank Pro Speed Belt или Thin Skin Belt: в поясничной подушке есть специальная прорезь. Лямки - широкие, с мягкой набивкой и регулируемой нагрудной стяжкой. Для удобства при переноске в руке или укладывании в багаж есть широкая верхняя ручка, и есть боковая ручка, которая позволяет носить рюкзак как кейс.

Материалы: Airport Commuter сделан из очень прочного нейлона 1680D («баллистический нейлон») с водоотталкивающей пропиткой и полиуретановым покрытием. При попадании в сильный ливень рюкзак можно защитить с помощью отдельного чехла-дождевика из водонепроницаемой ткани.

В комплекте: ремни для фиксации штатива, набор разделителей, дождевик, вшитый кодовый замок. Замок позволяет не только закрыть одно из отделений рюкзака, но и одновременно пристегнуть рюкзак к чему-либо (например, к поручню), если вам нужно оставить его без присмотра на какое-то время.