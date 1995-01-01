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Зарядное устройство TFN USB Type-C, Power Delivery, 20 Вт, белое

  • USB Type-C, Power Delivery, 20 Вт, белый
  • USB Type-C, Power Delivery, 20 Вт, белый
  • USB Type-C, Power Delivery, 20 Вт, белый
  • USB Type-C, Power Delivery, 20 Вт, белый
  • USB Type-C, Power Delivery, 20 Вт, белый
Код товара:УТ-00066464
Артикул:TFN-WC09

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактное сетевой зарядное устройство с выходом USB Type C. Поддерживает быструю зарядку USB Power Delivery мощностью до 20 Вт, максимальная сила тока: 3А.