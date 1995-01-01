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Зарядное устройство TFN USB Type-C, Power Delivery, 20 Вт, белое

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Код товара: УТ-00066464 Артикул: TFN-WC09 Код товара: УТ-00066464 Артикул: TFN-WC09 Компактное сетевой зарядное устройство с выходом USB Type C. Поддерживает быструю зарядку USB Power Delivery мощностью до 20 Вт, максимальная сила тока: 3А. Товар не найден Задать вопрос Описание Компактное сетевой зарядное устройство с выходом USB Type C. Поддерживает быструю зарядку USB Power Delivery мощностью до 20 Вт, максимальная сила тока: 3А. Видео Наш обзор

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