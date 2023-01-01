Сетевое зарядное устройство TFN 3х USB-A, QC, 30 Вт, белый
Код товара : УТ-00068338
Артикул : TFN-WCRPD25
740 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Сетевое зарядное устройство TFN 30 Вт обеспечивает одновременную зарядку 3 устройств: один порт поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0 18 Вт, еще два порта с максимальным током 12 Вт. Имеется встроенная защита от короткого замыкания, скачков напряжения, зарядки повышенным током.