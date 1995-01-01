Беспроводное зарядное устройство c поддержкой MagSafe и одновременной зарядки до трёх устройств. Смартфоны Apple iPhone от 12 модели и выше, а также аксессуары Apple, поддерживающие MagSafe, не только заряжаются, но и надежно фиксируются на устройстве во время зарядки с помощью встроенных магнитов. Смартфоны и аксессуары других производителей, поддерживающие беспроводную зарядку по стандарту Qi, также могут заряжаться этим устройством. Конструкция MagTrio позволяет удобно сложить его и взять с собой в поездку или офис.