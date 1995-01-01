Беспроводное зарядное устройство TFN MagTrio QI14
Код товара : УТ-00073324
Артикул : TFN-QI14
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Беспроводное зарядное устройство c поддержкой MagSafe и одновременной зарядки до трёх устройств. Смартфоны Apple iPhone от 12 модели и выше, а также аксессуары Apple, поддерживающие MagSafe, не только заряжаются, но и надежно фиксируются на устройстве во время зарядки с помощью встроенных магнитов. Смартфоны и аксессуары других производителей, поддерживающие беспроводную зарядку по стандарту Qi, также могут заряжаться этим устройством. Конструкция MagTrio позволяет удобно сложить его и взять с собой в поездку или офис.
Мощность зарядки:
- Смартфон: 5, 7.5, 10, 15Вт;
- Наушники: 5 Вт;
- Часы: 2.5 Вт.
Характеристики
- Вход: USB-C 9В 2 А, 9В 3А
- Размер: 24.7 х 7.45 х 0.85 см
- Размер в сложенном виде: 8.4 х 7.45 х 2.38 см
- Вес: 128 г
- Материалы корпуса: пластик, силикон
Комплектация
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Инструкция
Обратите внимание: сетевой адаптер в комплект не входит.