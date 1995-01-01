Внешний аккумулятор TFN Porta LCD PD 20.000 мАч, 22.5 Вт, черный
Код товара : УТ-00075926
Артикул : TFN-PB-312-BK
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Внешний аккумулятор TFN Porta LCD PD 20.000 мАч обладает функцией USB Power Delivery 22.5 Вт, что позволяет быстро заряжать мобильные устройства в дороге. Благодаря двум USB-A выходам и USB-C разъему, который работает как на вход, так и на выход, вы можете заряжать 2 устройства одновременно: к примеру, телефон и беспроводные наушники. Рифленая поверхность улучшает захват, а цифровой дисплей позволяет контролировать уровень заряда аккумулятора с точностью до 1%. Для зарядки самого аккумулятора можно использовать как USB-C кабель (в комплекте), так и кабель USB micro B, что упрощает поиск нужного кабеля. При своей высокой емкости данная модель остается еще достаточно портативной: толщина корпуса менее 3 см, вес всего 435 г.
Характеристики
- Емкость: 20000 мАч
- Эффективная емкость (с учетом потерь преобразования напряжения): 1200 мАч
- Материал корпуса: АБС пластик
- Циклов зарядки: 300
- Вход microUSB: 5В 2А / 9В 2А / 12В 1.5А
- Вход USB-C: 5В 2.4А / 9В 2А / 12В 1.5А
- Выходы USB-А: 4.5В 5А / 5В 4.5А / 9В 2А / 12В 1.5А (22.5 Вт макс.)
- Выход USB-C: 5В 3А / 9В 2.22А / 12В 1.67А (20 Вт макс.)
- Размеры: 139 х 68 х 28 мм
- Вес: 435 г