Дата-кабель TFN USB - Type-C, мягкая оплетка, длина 1 м., белый
Код товара : УТ-00068246
Артикул : TFN-CUSBCUSB1MTPWH
230 ₽
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Гарантия 14 дней.
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Описание
Кабель USB - Type-C длиной 1 метра, изготовленный из экологичной и мягкой TPE оплетке белого цвета, обеспечивает стабильную и быструю передачу данных и зарядку устройств. Внешний вид кабеля идентичен оригинальному кабелю Apple.
- Длина: 1 м
- Стандарт USB: USB 2.0
- Материал: TPE