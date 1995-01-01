Главная страница Электроника Аксессуары Кабели Кабель TFN Forza, USB-A / Lightning, нейлон, 2.4А, 1 м, серый

Кабель TFN Forza, USB-A / Lightning, нейлон, 2.4А, 1 м, серый

<











>







Код товара: УТ-00066459 Артикул: TFN-CFZLIGUSB1MGR Код товара: УТ-00066459 Артикул: TFN-CFZLIGUSB1MGR Разъем кабеля Lightning, USB тип А Вес (брутто), кг 0.043 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Разъем кабеля Lightning, USB тип А Вес (брутто), кг 0.043 Описание Кабель стандарта USB 2.0 для зарядки мобильных устройств и передачи данных. Нейлоновая оплетка выполнена по технологии twist braiding, кабель толстый: размер сечения соответствует американскому стандарту AWG22. Протестирован на сгибание не менее 5000 раз. Материал коннекторов – алюминий, контакты позолочены. Максимальная сила тока: 2.4А. Скорость передачи данных: 480 Мбит/с. Длина 1 метр. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.