Кабель TFN Forza, USB-A / Lightning, нейлон, 2.4А, 1 м, серый
Код товара:УТ-00066459
Артикул:TFN-CFZLIGUSB1MGR
Товар не найден
Характеристики
Разъем кабеляLightning, USB тип А
Вес (брутто), кг0.043
Описание
Кабель стандарта USB 2.0 для зарядки мобильных устройств и передачи данных. Нейлоновая оплетка выполнена по технологии twist braiding, кабель толстый: размер сечения соответствует американскому стандарту AWG22. Протестирован на сгибание не менее 5000 раз. Материал коннекторов – алюминий, контакты позолочены. Максимальная сила тока: 2.4А. Скорость передачи данных: 480 Мбит/с. Длина 1 метр.