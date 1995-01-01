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Кабель TFN Forza, USB-A / Lightning, нейлон, 2.4А, 1 м, серый

  • Forza, USB - Lightning, нейлон, 1 м
  • Forza, USB - Lightning, нейлон, 1 м
  • Forza, USB - Lightning, нейлон, 1 м
  • Forza, USB - Lightning, нейлон, 1 м
  • Forza, USB - Lightning, нейлон, 1 м
  • Forza, USB - Lightning, нейлон, 1 м
  • Forza, USB - Lightning, нейлон, 1 м
  • Forza, USB - Lightning, нейлон, 1 м
  • Forza, USB - Lightning, нейлон, 1 м
Код товара:УТ-00066459
Артикул:TFN-CFZLIGUSB1MGR

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Кабель стандарта USB 2.0 для зарядки мобильных устройств и передачи данных. Нейлоновая оплетка выполнена по технологии twist braiding, кабель толстый: размер сечения соответствует американскому стандарту AWG22. Протестирован на сгибание не менее 5000 раз. Материал коннекторов – алюминий, контакты позолочены. Максимальная сила тока: 2.4А. Скорость передачи данных: 480 Мбит/с. Длина 1 метр.