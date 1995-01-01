Главная страница Электроника Аксессуары Кабели Кабель TFN USB-А / Lightning, ТПЭ, 1 м, белый

Кабель TFN USB-А / Lightning, ТПЭ, 1 м, белый

<









>





Код товара: УТ-00066457 Артикул: TFN-CLIGUSB1MTPWH Код товара: УТ-00066457 Артикул: TFN-CLIGUSB1MTPWH Разъем кабеля USB тип А, Lightning Вес (брутто), кг 0.044 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Разъем кабеля USB тип А, Lightning Вес (брутто), кг 0.044 Описание Кабель стандарта USB 2.0 / Lightning для зарядки мобильных устройств и передачи данных. Оплетка выполнена из мягкого ТПЭ материала, поддерживает нагрузку силой тока до 2.4А. Материал коннекторов – алюминий. Скорость передачи данных: 480 Мбит/с. Длина 1 метр. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.