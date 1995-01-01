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Кабель TFN USB-А / Lightning, ТПЭ, 1 м, белый

  • USB-А / Lightning, ТПЭ, 1 м, белый
  • USB-А / Lightning, ТПЭ, 1 м, белый
  • USB-А / Lightning, ТПЭ, 1 м, белый
  • USB-А / Lightning, ТПЭ, 1 м, белый
  • USB-А / Lightning, ТПЭ, 1 м, белый
  • USB-А / Lightning, ТПЭ, 1 м, белый
  • USB-А / Lightning, ТПЭ, 1 м, белый
Код товара:УТ-00066457
Артикул:TFN-CLIGUSB1MTPWH

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Кабель стандарта USB 2.0 / Lightning для зарядки мобильных устройств и передачи данных. Оплетка выполнена из мягкого ТПЭ материала, поддерживает нагрузку силой тока до 2.4А. Материал коннекторов – алюминий. Скорость передачи данных: 480 Мбит/с. Длина 1 метр.