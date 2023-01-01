Кабель стандарта USB 2.0 / Lightning для зарядки мобильных устройств и передачи данных. Начальная серия: оплетка выполнена из ПВХ, поддерживает нагрузку силой тока до 2А. Материал коннекторов – алюминий. Скорость передачи данных: 480 Мбит/с. Длина 2 метра.