Кабель USB-A / Lightning стандарта USB 2.0 для зарядки мобильных устройств и передачи данных. Начальная серия: оплетка выполнена из ПВХ, поддерживает нагрузку силой тока до 2А. Материал коннекторов – алюминий. Скорость передачи данных: 480 Мбит/с. Длина 1 метр.
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