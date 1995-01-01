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Кабель TFN USB-A / Lightning, ПВХ, 1 м, белый

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Код товара: УТ-00066453 Артикул: TFN-CLIGUSB1MWH Код товара: УТ-00066453 Артикул: TFN-CLIGUSB1MWH Разъем кабеля USB тип А, Lightning Вес (брутто), кг 0.042 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Разъем кабеля USB тип А, Lightning Вес (брутто), кг 0.042 Описание Кабель USB-A / Lightning стандарта USB 2.0 для зарядки мобильных устройств и передачи данных. Начальная серия: оплетка выполнена из ПВХ, поддерживает нагрузку силой тока до 2А. Материал коннекторов – алюминий. Скорость передачи данных: 480 Мбит/с. Длина 1 метр. Видео Наш обзор

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