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Дата-кабель TFN 3 в 1: USB-С – USB-C / MicroUSB / Lightning, 1.2 м, серый

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Код товара: УТ-00068249 Артикул: TFN-C-3IN1-USBC-GR Код товара: УТ-00068249 Артикул: TFN-C-3IN1-USBC-GR Разъем кабеля USB тип С, USB micro B, Lightning Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Разъем кабеля USB тип С, USB micro B, Lightning Описание USB-C кабель «3 в 1» с коннекторами microUSB, USB Type-C, Lightning позволяет заряжать до трех устройств одновременно. Незаменим в автомобиле, в котором ограничено количество портов зарядки. Нейлоновая оплетка и металлические коннекторы увеличат срок службы кабеля. Длина 1.2 м. Калибр 23 AWG, максимальная сила тока 2А. Видео Наш обзор

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