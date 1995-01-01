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Дата-кабель TFN 3 в 1: USB-С – USB-C / MicroUSB / Lightning, 1.2 м, серый

  • 3 в 1: USB - Type-C / MicroUSB / Lightning, 1.2 м, серый
  • 3 в 1: USB - Type-C / MicroUSB / Lightning, 1.2 м, серый
  • 3 в 1: USB - Type-C / MicroUSB / Lightning, 1.2 м, серый
  • 3 в 1: USB - Type-C / MicroUSB / Lightning, 1.2 м, серый
  • 3 в 1: USB - Type-C / MicroUSB / Lightning, 1.2 м, серый
  • 3 в 1: USB - Type-C / MicroUSB / Lightning, 1.2 м, серый
  • 3 в 1: USB - Type-C / MicroUSB / Lightning, 1.2 м, серый
  • 3 в 1: USB - Type-C / MicroUSB / Lightning, 1.2 м, серый
  • 3 в 1: USB - Type-C / MicroUSB / Lightning, 1.2 м, серый
Код товара:УТ-00068249
Артикул:TFN-C-3IN1-USBC-GR

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

USB-C кабель «3 в 1» с коннекторами microUSB, USB Type-C, Lightning позволяет заряжать до трех устройств одновременно. Незаменим в автомобиле, в котором ограничено количество портов зарядки. Нейлоновая оплетка и металлические коннекторы увеличат срок службы кабеля. Длина 1.2 м. Калибр 23 AWG, максимальная сила тока 2А.