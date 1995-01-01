Кабель-переходник с USB 3.0 на USB-C, позволяет подключать камеру к компьютеру, не используя адаптеров и переходников. Длина - 50 см. Кабель не предназначен для зарядки. Внимание! Выбирайте кабель лево- или правосторонний в зависимости от расположения порта USB на камере. Кабель используется для передачи данных с камеры, смартфона или другого устройства с портом USB-C, на компьютер или ноутбук, оснащенный портом USB 3.0. Он соответствует спецификации USB 3.0 и может передавать данные со скоростью до 5 Гбит/с.

Кабели Tether Tools отличаются отличной защитой от помех, толстыми нитями и двойной оплеткой (тканевая + силиконовая), благодаря чему они поддерживают надежное соединение с высокой скоростью передачи информации на значительном расстоянии, без дополнительных усилителей сигнала.

Характеристики: