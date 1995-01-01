Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Кабель Tether Tools TetherPro USB 3.0 to USB-C Right Angle, 50 см, оранжевый

  • TetherPro USB 3.0 to USB-C Right Angle, 50 см, оранжевый
  • TetherPro USB 3.0 to USB-C Right Angle, 50 см, оранжевый
  • TetherPro USB 3.0 to USB-C Right Angle, 50 см, оранжевый
  • TetherPro USB 3.0 to USB-C Right Angle, 50 см, оранжевый
  • TetherPro USB 3.0 to USB-C Right Angle, 50 см, оранжевый
  • TetherPro USB 3.0 to USB-C Right Angle, 50 см, оранжевый
  • TetherPro USB 3.0 to USB-C Right Angle, 50 см, оранжевый
  • TetherPro USB 3.0 to USB-C Right Angle, 50 см, оранжевый
  • TetherPro USB 3.0 to USB-C Right Angle, 50 см, оранжевый
  • TetherPro USB 3.0 to USB-C Right Angle, 50 см, оранжевый
  • TetherPro USB 3.0 to USB-C Right Angle, 50 см, оранжевый
Код товара:УТ-00057433
Артикул:CUCRT02-ORG

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Кабель-переходник с USB 3.0 на USB-C, позволяет подключать камеру к компьютеру, не используя адаптеров и переходников. Длина - 50 см. Кабель не предназначен для зарядки. Внимание! Выбирайте кабель лево- или правосторонний в зависимости от расположения порта USB на камере. Кабель используется для передачи данных с камеры, смартфона или другого устройства с портом USB-C, на компьютер или ноутбук, оснащенный портом USB 3.0. Он соответствует спецификации USB 3.0 и может передавать данные со скоростью до 5 Гбит/с.

Кабели Tether Tools отличаются отличной защитой от помех, толстыми нитями и двойной оплеткой (тканевая + силиконовая), благодаря чему они поддерживают надежное соединение с высокой скоростью передачи информации на значительном расстоянии, без дополнительных усилителей сигнала.

Характеристики:

  • Штекеры: USB-A / USB-C
  • Передача данных: USB 3.0
  • Длина: 50 см