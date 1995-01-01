Кабель TetherPro стандарта USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) длиной 9.4 м с двумя встроенными усилителями сигнала TetherBoost. Коннекторы USB-C прямой и USB-C угловой, который удобен для использования на штативе: подключенный кабель не торчит в сторону, а спускается вертикально вниз. Благодаря своим выдающимся качествам кабели Tether Tools являются мировым эталонов для фотографов, снимающих «на привязи» (tethered).

Съемка «на привязи» очень удобна, к примеру, для предметной фотографии, съемки для каталогов: фотографии практически моментально передаются на большой экран ноутбука или стационарной рабочей станции, так что вы сразу сможете разглядеть какие-либо недостатки изображения и внести соответствующие поправки. Ряд компьютерных программ (включая Adobe Photoshop и Lightroom, Capture One) также позволяют дистанционно управлять настройками камеры, установленной на штатив, и дистанционно спускать затвор. Доступный функционал зависит от конкретной модели камеры.

Еще один вариант использования: коммерческая съемка с продюсером, арт-директором и / или представителями заказчика: пока вы фотографируете продукты или модель, они в реальном времени отслеживают поступающие снимки и вносят свои предложения по ходу процесса. Это значительно упрощает и ускоряет вашу коммуникацию, что в конечном счете экономит и силы, и время.

Данный кабель является очень длинным (по стандартам USB соединения), но его можно сделать еще длиннее с помощью 1 или 2 удлинителей TetherBoost Pro Core Controller Extension Cable: максимальная длина составит 19.2 м (при сохранении высокой скорости передачи 5 Гбит/с).

Кабели Tether Tools отличаются отличной защитой от помех, толстыми нитями и двойной оплеткой (тканевая + силиконовая), которая выдерживает интенсивное использование, а усилители и места их соединения защищены от влаги. Ярко-оранжевая окраска обеспечивает отличную заметность кабеля – даже в условиях затемненной фотостудии.

Кабель не поддерживает USB Power Delivery, поскольку этот метод передачи энергии является одной из главных причин нестабильности tethered-соединения. Если в меню камеры есть возможность выключить подачу питания, это желательно сделать до начала съемки. Передача аудио- и видеосигнала также не поддерживается.

Характеристики: