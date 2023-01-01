Описание

USB-C / USB-C кабель длиной 4.6 м с угловым штекером, который удобен для использования на штативе: кабель не торчит в сторону, а спускается вниз. Кабели Tether Tools являются мировым эталонов для фотографов, снимающих «на привязи» (tethered). Кабель также позволяет использовать электропитание по USB (USB Power Delivery) с мощностью до 60 Вт.

Кабели Tether Tools отличаются отличной защитой от помех, толстыми нитями и двойной оплеткой (тканевая + силиконовая), благодаря чему они поддерживают надежное соединение с высокой скоростью передачи информации на значительном расстоянии, без дополнительных усилителей сигнала.

Кабель производится в 2 цветовых вариантах: ярко-оранжевом, хорошо заметном даже в затемненной студии, и матово-черном.

Характеристики