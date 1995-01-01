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Кабель Tether Tools TetherPro USB-C to USB-C, 4.6 м, оранжевый

  • TetherPro USB-C to USB-C, 4.6 м, оранжевый
  • TetherPro USB-C to USB-C, 4.6 м, оранжевый
  • TetherPro USB-C to USB-C, 4.6 м, оранжевый
  • TetherPro USB-C to USB-C, 4.6 м, оранжевый
  • TetherPro USB-C to USB-C, 4.6 м, оранжевый
Код товара:УТ-00057450
Артикул:CUC15-ORG

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

USB-C / USB-C кабель длиной 4.6 м с обычными, прямыми штекерами. Кабели Tether Tools являются мировым эталонов для фотографов, снимающих «на привязи» (tethered): они отличаются отличной защитой от помех, толстыми жилами и двойной оплеткой (тканевая + силиконовая), благодаря чему они не заламываются, не рвутся и поддерживают надежное соединение на значительном расстоянии, без дополнительных усилителей сигнала. Кабель также позволяет использовать электропитание по USB (USB Power Delivery) с мощностью до 60 Вт.

  • Стандарт USB 3.1 Gen 1
  • Скорость передачи данных: 5 Гбит/с,
  • Максимальная сила тока: 3A
  • Никелированные штекеры с золотым покрытием контактов