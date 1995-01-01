USB-C / USB-C кабель длиной 4.6 м с обычными, прямыми штекерами. Кабели Tether Tools являются мировым эталонов для фотографов, снимающих «на привязи» (tethered): они отличаются отличной защитой от помех, толстыми жилами и двойной оплеткой (тканевая + силиконовая), благодаря чему они не заламываются, не рвутся и поддерживают надежное соединение на значительном расстоянии, без дополнительных усилителей сигнала. Кабель также позволяет использовать электропитание по USB (USB Power Delivery) с мощностью до 60 Вт.

Стандарт USB 3.1 Gen 1

Gen 1 Скорость передачи данных: 5 Гбит/с,

Максимальная сила тока: 3A

Никелированные штекеры с золотым покрытием контактов