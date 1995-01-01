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Кабель Tether Tools TetherPro USB-C Right Angle to USB-C Right Angle, 4.6 м, оранжевый

  • TetherPro USB-C Right Angle to USB-C Right Angle, 4.6 м, оранжевый
  • TetherPro USB-C Right Angle to USB-C Right Angle, 4.6 м, оранжевый
  • TetherPro USB-C Right Angle to USB-C Right Angle, 4.6 м, оранжевый
  • TetherPro USB-C Right Angle to USB-C Right Angle, 4.6 м, оранжевый
  • TetherPro USB-C Right Angle to USB-C Right Angle, 4.6 м, оранжевый
  • TetherPro USB-C Right Angle to USB-C Right Angle, 4.6 м, оранжевый
  • TetherPro USB-C Right Angle to USB-C Right Angle, 4.6 м, оранжевый
Код товара:УТ-00078934
Артикул:CUC15RT2RT-ORG

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Кабель USB-C / USB-C кабель длиной 4.6 м с угловым штекером с обеих сторон, который удобен для использования на штативе: кабель не торчит в сторону, а спускается вниз. Кабели Tether Tools являются мировым эталонов для фотографов, снимающих «на привязи» (tethered). Кабель также позволяет использовать электропитание по USB (USB Power Delivery) с мощностью до 60 Вт.

Кабели Tether Tools отличаются отличной защитой от помех, толстыми нитями и двойной оплеткой (тканевая + силиконовая), благодаря чему они поддерживают надежное соединение с высокой скоростью передачи информации на значительном расстоянии, без дополнительных усилителей сигнала.

Кабель производится в 2 цветовых вариантах: ярко-оранжевом, хорошо заметном даже в затемненной студии, и матово-черном.

Характеристики:

  • Штекеры: USB-C / USB-C
  • Передача данных:USB 3.1 Gen 1, 5 Гбит/с
  • Подача питания: до 60 Вт
  • Длина: 4.6 м