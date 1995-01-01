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Кабель Tether Tools TetherPro HDMI Mini to HDMI 2.0, 0.3m, черный (уцененный)



Код товара: УТ-00080702 Артикул: H2C1-BLK (у) Код товара: УТ-00080702 Артикул: H2C1-BLK (у) Разъем кабеля HDMI Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Разъем кабеля HDMI Описание Черный кабель TetherPro Mini-HDMI-HDMI с Ethernet от Tether Tools предлагает технологию 4K, пропускную способность 18 Гбит/с и скорость до 60 кадров в секунду. Кабель TetherPro Mini-HDMI-HDMI изготовлен в соответствии со спецификацией HDMI 2.0 и поддерживает eARC. Кабель предназначен для подключения цифровых устройств, аудиокомпонентов и видеокамер к другим компонентам, таким как телевизоры, мониторы и AV-ресиверы. Видео Наш обзор

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