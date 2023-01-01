Описание

Кабели TetherPro HDMI 2.0 обеспечивают технологию 4K, пропускную способность 18 Гбит/с и скорость передачи 60 кадров в секунду. Доступный в различных размерах и типах разъемов HDMI, TetherPro HDMI to HDMI 2.0 изготовлен в соответствии с самыми высокими техническими требованиями HDMI и поддерживает передачу данных с высоким разрешением от источников 4k, UHD и eARC.

Кабели HDMI TetherPro предназначены для подключения цифровых устройств, аудиокомпонентов и видеокамер к другим компонентам, таким как телевизоры, мониторы и AV-ресиверы. Идеальное применение - потоковое HD-видео, просмотр в реальном времени, аудио или фотосъемка. Легко подключайте кабель к любому телевизору, монитору или ресиверу HDMI для мгновенной потоковой передачи, видеоконференций или зеркального отображения.