Адаптер питания («каплер») Tether Tools Relay Camera Coupler CRNPFZ100 устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Sony NP-FZ100. Затем он подключается к сетевому адаптеру Tether Tools ONsite Relay A (или ONsite Relay C), который обеспечивает постоянное питание от сетевого зарядного устройства, универсального USB аккумулятора или аккумулятора V-Mount с разъемом D-Tap. Это обеспечивает возможность снимать фото или видео практически без ограничения по времени. Кроме того, использование каплера вместо аккумулятора снижает нагрев камеры при длительной съемке.