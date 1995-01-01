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Адаптер питания Tether Tools Relay Camera Coupler CRN5B-C, замена EN-EL15c

  • Relay Camera Coupler CRN5B-C, замена EN-EL15c
  • Relay Camera Coupler CRN5B-C, замена EN-EL15c
  • Relay Camera Coupler CRN5B-C, замена EN-EL15c
  • Relay Camera Coupler CRN5B-C, замена EN-EL15c
  • Relay Camera Coupler CRN5B-C, замена EN-EL15c
Код товара:УТ-00063217
Артикул:CRN5B-C

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Адаптер питания («каплер») Tether Tools Relay Camera Coupler CRN5B-C устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Nikon EN-EL15c (EN-EL15). Затем он подключается к сетевому адаптеру Tether Tools ONsite Relay A (или ONsite Relay C), который обеспечивает постоянное питание от сетевого зарядного устройства, универсального USB аккумулятора или аккумулятора V-Mount с разъемом D-Tap. Это обеспечивает возможность снимать фото или видео практически без ограничения по времени. Кроме того, использование каплера вместо аккумулятора снижает нагрев камеры при длительной съемке.

Длина кабеля: 25 см. Сетевой адаптер Tether Tools ONsite Relay продается отдельно.

Совместимые камеры:

  • Nikon Z5, Z5 II, Z6, Z6 II, Z6 III, Z7, Z7 II, Z8
  • Nikon Zf, ZR
  • Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
  • Nikon D7000, D7100, D7200, D7500
  • другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL15c или EN-EL15