Адаптер питания Tether Tools Relay Camera Coupler CRN5B-C, замена EN-EL15c
Код товара : УТ-00063217
Артикул : CRN5B-C
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.034
Описание
Адаптер питания («каплер») Tether Tools Relay Camera Coupler CRN5B-C устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Nikon EN-EL15c (EN-EL15). Затем он подключается к сетевому адаптеру Tether Tools ONsite Relay A (или ONsite Relay C), который обеспечивает постоянное питание от сетевого зарядного устройства, универсального USB аккумулятора или аккумулятора V-Mount с разъемом D-Tap. Это обеспечивает возможность снимать фото или видео практически без ограничения по времени. Кроме того, использование каплера вместо аккумулятора снижает нагрев камеры при длительной съемке.
Длина кабеля: 25 см. Сетевой адаптер Tether Tools ONsite Relay продается отдельно.
Совместимость
- Nikon Z5, Z6, Z6 II, Z7, Z7 II
- Nikon D500, D610, D750, D780, D800, D810, D850
- Nikon D7000, D7100, D7200, D7500
- другие камеры, использующие аккумулятор EN-EL15c или EN-EL15