Адаптер питания («каплер») Tether Tools Relay Camera Coupler CRN5B-C устанавливается в батарейный отсек камеры вместо аккумулятора Nikon EN-EL15c (EN-EL15). Затем он подключается к сетевому адаптеру Tether Tools ONsite Relay A (или ONsite Relay C), который обеспечивает постоянное питание от сетевого зарядного устройства, универсального USB аккумулятора или аккумулятора V-Mount с разъемом D-Tap. Это обеспечивает возможность снимать фото или видео практически без ограничения по времени. Кроме того, использование каплера вместо аккумулятора снижает нагрев камеры при длительной съемке.