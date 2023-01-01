Описание

Tenba Tools - это коллекция универсальных инструментов для организации и дополнительной защиты оборудования, начиная от карт памяти и аккумуляторов, заканчивая камерами и объективами.

Коллекция включает в себя чехлы для карт памяти и аккумуляторов, органайзеры, вставки, чехлы-обертки и многое другое.

Каждый инструмент предназначен для удовлетворения важнейших требований профессиональных фотографов и операторов.

Вставки-органайзеры Tool Box является одним их самых универсальных решений для хранения и транспортировки, которые когда-либо выпускались.

Это идеальное сочетание защиты, удобства размещения и транспортировки для всего: от камер GoPro, вспышек и профессионального аудиооборудования до самых маленьких батарей, кабелей и аксессуаров.

Стены и перегородки изготовлены из многослойной комбинации защитного пенопласта EVA и жесткого полиэтиленового листа для обеспечения безопасности содержимого.

Эластичные петли надежно удерживают батареи и кабели.

Съемные делители позволят точно настроить пространство под размер оборудования.

Через прозрачное окно из термопластичного полиуретана видно все содержимое органайзера.

Предусмотрена ручка для переноски.