Вставка-органайзер Tenba Tools Tool Box 4, черный
Код товара : УТ-00050299
Артикул : 636-647
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Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Вес
200 г
Вес (брутто), г
0.020
Вместимость
аксессуары
Материал
водоотталкивающий полиэстер 300D, молнии YKK
Размеры внутренние
18 х 10 х 7 см
Описание
Tenba Tools - это коллекция универсальных инструментов для организации и дополнительной защиты оборудования, начиная от карт памяти и аккумуляторов, заканчивая камерами и объективами.
Коллекция включает в себя чехлы для карт памяти и аккумуляторов, органайзеры, вставки, чехлы-обертки и многое другое.
Каждый инструмент предназначен для удовлетворения важнейших требований профессиональных фотографов и операторов.
Вставки-органайзеры Tool Box является одним их самых универсальных решений для хранения и транспортировки, которые когда-либо выпускались.
Это идеальное сочетание защиты, удобства размещения и транспортировки для всего: от камер GoPro, вспышек и профессионального аудиооборудования до самых маленьких батарей, кабелей и аксессуаров.
Стены и перегородки изготовлены из многослойной комбинации защитного пенопласта EVA и жесткого полиэтиленового листа для обеспечения безопасности содержимого.
Эластичные петли надежно удерживают батареи и кабели.
Съемные делители позволят точно настроить пространство под размер оборудования.
Через прозрачное окно из термопластичного полиуретана видно все содержимое органайзера.
Предусмотрена ручка для переноски.