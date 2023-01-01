Чехол Tenba Tools Protective Wrap 12, голубой
Код товара : УТ-00056610
Артикул : 636-323
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 5 лет
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес
50 г
Вес (брутто), г
0.100
Вместимость
объектив до 24-70/2.8, вспышка или переносной жесткий диск
Материал
рип-стоп нейлон
Описание
Tenba Tools - это коллекция универсальных инструментов для организации и дополнительной защиты оборудования, начиная от карт памяти и аккумуляторов, заканчивая камерами и объективами.
Tenba Tools Protective Wrap 12 – чехол-обертка из водоотталкивающего нейлона Ripstop с силиконовым покрытием. Подходит для объективов среднего размера (85/1.4, 24-70/2.8), вспышек, переносных жестких дисков и тому подобного оборудования. Уголки на липучке велкро и мягкая трикотажная ткань, совместимая с липучкой, позволяют скатывать, складывать или оборачивать во множество конфигураций, надежно защищая вашу технику. С тыльной стороны предусмотрен прозрачный кармашек, в который можно положить бумажную карточку с описанием содержимого.
Чехол выпускается в нескольких цветах – это также поможет вам с одного взгляда понять, что где находится в вашем багаже, если нужно перевозить одновременно несколько единиц техники.