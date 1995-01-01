Описание

Tenba Tools - коллекция универсальных инструментов для организации и защиты оборудования, включающая в себя чехлы для объективов, карт памяти и аккумуляторов, органайзеры, вставки, чехлы-обертки и многое другое. Каждый инструмент предназначен для удовлетворения важнейших требований профессиональных фотографов и операторов.

Чтобы обеспечить объективу дополнительную защиту, компания Tenba разработала два вида чехлов – мягкий чехол из неопрена Soft Lens Pouch, который предполагается использовать внутри обычных сумок и рюкзаков, и жесткий чехол Lens Capsule, который можно носить на поясном ремне или ремне через плечо. Чехлы представлены в пяти размерах: от небольших фиксфокальных объективов до профессиональных телевиков.

Жесткий чехол Lens Capsule с толстыми амортизирующими стенками, формованным дном и крышкой из пены EVA надежно защитит объектив не только от царапин и потертостей, но и от сильных ударов при ношении. Конструкция чехла позволяет носить его на поясном ремне, цеплять к плечевому ремню или разгрузке, а также навешивать на рюкзаки и сумки снаружи. Внутренняя отделка чехла выполнена из мягкой трикотажной ткани. Крышка закрывается на надежную молнию YKK с двойным бегунком, на ее внутренней стороне расположен небольшой сетчатый карман, в котором находится ткань из микрофибры для бережного ухода за оптикой. Чехол Lens Capsule 30х13 см подходит для объективов длиной до 30 см: 70-200/2.8 (с блендой), 150-600, 200-500 мм и так далее.

Чехол изготовлен из прочного нейлона Rip-Stop 210D с покрытием DWR и выдерживает самые суровые погодные условия. Ткань, обработанная пропиткой DWR, не впитывает воду, капли просто скатываются с ее поверхности.

Комплектация: чехол, тканевая салфетка для оптики. Ремни в комплект не входят.