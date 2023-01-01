Чехол-органайзер Tenba Tools Cable Duo 8, синий
Код товара : УТ-00057519
Артикул : 636-646
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 5 лет
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес
113 г
Вес (брутто), г
0.113
Вместимость
кабели, зарядные устройства, аккумуляторы, микрофоны и другие аксессуары
Материал
рип-стоп нейлон, неопрен
Размеры внутренние
22 х 20 х 4 см
Описание
Tenba Tools - это коллекция универсальных инструментов для организации и дополнительной защиты оборудования, начиная от карт памяти и аккумуляторов, заканчивая камерами и объективами. Коллекция включает в себя чехлы для карт памяти и аккумуляторов, органайзеры, вставки, чехлы-обертки и многое другое. Каждый инструмент предназначен для удовлетворения важнейших требований профессиональных фотографов и операторов.
Органайзер с прозрачными стенками Tenba Tools Cable Duo 8 Cable Pouch предназначен для размещения кабелей, зарядных устройств, микрофонов и других аксессуаров. Он позволяет аккуратно разместить небольшое снаряжение в одном месте, надежно транспортировать и быстро перемещать из одной сумки в другую. Органайзер разделен на два отделения. В узкой части расположены упругие петли, с помощью которых можно аккуратно разместить кабели, аккумуляторы и другие аксессуары. Предусмотрено полное открытие отделения для удобства организации пространства. Широкая часть предназначена для размещения зарядных устройств, вспышек, экспонометров и других аксессуаров, а также большинства беспроводных микрофонов без необходимости сгибать антенну. Молния для доступа в отделение расположена в верхней части.
Органайзер изготовлен из водоотталкивающего рип-стоп нейлона с надежными молниями YKK. Предусмотрена ручка для переноски. Через прозрачное окно из термопластичного полиуретана видно все содержимое органайзера.