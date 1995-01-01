Описание

Tenba Tools - это коллекция универсальных инструментов для организации и дополнительной защиты оборудования, начиная от карт памяти и аккумуляторов, заканчивая камерами и объективами. Коллекция включает в себя чехлы для карт памяти и аккумуляторов, органайзеры, вставки, чехлы-обертки и многое другое. Каждый инструмент предназначен для удовлетворения важнейших требований профессиональных фотографов и операторов.

Органайзер с прозрачными стенками Tenba Tools Cable Duo 8 Cable Pouch предназначен для размещения кабелей, зарядных устройств, микрофонов и других аксессуаров. Он позволяет аккуратно разместить небольшое снаряжение в одном месте, надежно транспортировать и быстро перемещать из одной сумки в другую. Органайзер разделен на два отделения. В узкой части расположены упругие петли, с помощью которых можно аккуратно разместить кабели, аккумуляторы и другие аксессуары. Предусмотрено полное открытие отделения для удобства организации пространства. Широкая часть предназначена для размещения зарядных устройств, вспышек, экспонометров и других аксессуаров, а также большинства беспроводных микрофонов без необходимости сгибать антенну. Молния для доступа в отделение расположена в верхней части.

Органайзер изготовлен из водоотталкивающего рип-стоп нейлона с надежными молниями YKK. Предусмотрена ручка для переноски. Через прозрачное окно из термопластичного полиуретана видно все содержимое органайзера.